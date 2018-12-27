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Devlet Piyangosu Rekor Kırdı

200 bin biletten 160 bini satıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 14:31
Devlet Piyangosu Rekor Kırdı

KKTC Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişi bilet satışlarında rekor kırıldı.

Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi tarafından 16 Kasım’da satışa çıkarılan 200 bin biletten 160 bini satıldı. Bu rakamın 31 Aralık’a kadar 180 bini bulması bekleniyor. 
KKTC Devlet Piyangosu bilet satışlarında en yüksek rakama 2 yıl önce yılbaşı çekilişinde 157 bin adet satışla ulaşılmıştı.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak, yılbaşı bileti satışlarında bu yıl rekor kırdıklarını belirterek, biletlere ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.
Deliceırmak, biletlerin tükenebileceğini ifade ederek,” Bilet almak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar, son dakikaya bırakmasınlar, biletler kalmayabilir” dedi.

Bugüne kadar sahte bilete rastlanmadığını kaydeden Deliceırmak, vatandaşlara yine de tedbirli olmalarını ve mühürsüz bilet almamalarını tavsiye etti.

KKTC Devlet Piyangosu satışları, çekilişlin başlayacağı 31 Aralık saat 19.00’a kadar sürecek. 1,5 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye çekilişi saat 20.00’de gerçekleştirilecek ve Genç TV’den naklen yayınlanacak. KKTC Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişinde toplam 3 milyon 317 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Diğer yandan Türkiye Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı biletleri ise hemen hemen tükendi. Çeyrek bilet bulunamazken , bayilerin ellerinde çok az sayıda yarım ve tam bilet kaldı.
Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak, Türkiye’den 5 bin 245 tam, 15 bin 500 yarım ve 173 bin çeyrek bilet siparişi verildiğini ve biletlerin tükendiğini ifade etti.

Türkiye Mili Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon TL olarak belirlendi.
Geçen yılbaşı çekilişinde 61 milyon TL’lik büyük ikramiye 4’e bölünmüş ve biletlerden biri KKTC’ye isabet etmişti.

İkramiye listesi:

1 Adet – 1.500.000 TL
1 Adet – 125.000 TL
1 Adet – 25.000 TL

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5 Adet – 10.000 TL
5 Adet – 5.000 TL
5 Adet – 2.500 TL
10 Adet – 1.000 TL
20 Adet - 500 TL
40 Adet - 250 TL
400 Adet - 90 TL
4000 Adet - 60 TL
40.000 Adet (Amorti) - 30 TL
49 Adet (Teselli) – 1.500 TL
"TOPLAM İKRAMİYE 3.317.000 TL

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Son Güncelleme: 27.12.2018 17:03
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