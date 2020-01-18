Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 41167 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 20 Ocak 2020 itibarıyla satışa sunulacak.

18 Ocak 2020 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41167

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71532

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76745

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13021

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28314

51030

51476

70681

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15334

23232

24254

34608

89903

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02907

09907

09941

12220

12414

21992

57708

75444

89648

99374

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00840

02106

06812

10216

17667

22918

36303

39313

40125

44319

46990

47539

52121

53658

64110

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01167

11167

21167

31167

40167

41067

41107

41117

41127

41137

41147

41157

41160

41161

41162

41163

41164

41165

41166

41168

41169

41177

41187

41197

41267

41367

41467

41567

41667

41767

41867

41967

42167

43167

44167

45167

46167

47167

48167

49167

51167

61167

71167

81167

91167

Son 4 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3366

5053

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

473

990

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33

86

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

5