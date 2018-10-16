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Devlet tarifesinde yüzde bin 400'lük zammı yine vatandaş ödeyecek!

16 Ekim 2018 Salı 09:35
Devlet tarifesinde yüzde bin 400'lük zammı yine vatandaş ödeyecek!

Kıbrıs Postası - Vatan Mehmet

KIB-TEK yeni düzenlemesinde “devlet daireleri tarifesine” tam yüzde Bin 400’lük zam yaptı… Geçtiğimiz gün Resmi Gazete yayımlanan düzenlemeye göre daha önce 1,3 TL olan Devlet Daireleri Tarifesi 19,4’e çıktı…

Yüzde bin 400’ü bulanbu fahiş zamdan kaynaklanan rekor farkı yine vatandaş ödeyecek.

Başbakan Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta yılbaşına kadar elektriğe zam yapmamak için bir çalışma olduğunu ve bu çalışmanın tamamlandığını açıklamış ve “Maliye’ye ek bir külfet yüklese de, hem yurttaşlarımızın bu sıkıntılı dönemde daha da pahalı bir biçimde elektrik kullanmak zorunda kalmasının, hem de elektrik fiyatlarındaki artışın diğer ürünlerin fiyatlarını da artırmasının önlenmesi açısından son derece önemli” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet TarifesiZamHaber
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kemal can 2018-10-16 10:48:05

döviz arttı dediniz benzine zam elektige zam gıdaya zam herşeye zam be adamlar zam yaptıgınızda sterlin 8.5 tl idi şimdi sterlin 7.5 tl madem dövize baglıydı indirsenize fiyatları hala zammı yapıyorsunuz utanmıyorsunuzda hakkım haram olsun size ahirette iki elim yakanızda olsun

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