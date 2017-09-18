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Devlet Üretme Çiftliği'nden kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftliği, kasaplık hayvan satışı için ihale açtı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 14:40
Devlet Üretme Çiftliği'nden kasaplık hayvan satışı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftliği, kasaplık hayvan satışı için ihale açtı.

Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ihalede; 6 baş inek, 10 baş tosun, 20 baş kuzu, 50 baş oğlak, 10 baş teke ve 10 baş koç kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı ihalede, teklifler K.D.V’siz verilebilecek ve ödemeler peşin veya banka teminatlı çekle yapılabilecek.

Teklifler en geç 27 Eylül, saat 11.00’e kadar Şehit Doğuş Uran Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekecek.

İhaleyi kazananların, hayvanları en geç 6 Ekim’e kadar alması gerekirken, 6 Ekim mesai bitimine kadar alınmayan hayvanlar için ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan inekler; Çömlekçi Çiftliği’nde, diğer hayvanlar ise Şehit Teğmen Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek.

Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak. 

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