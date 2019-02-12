Devlet Üretme Çiftliği’nden kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, 30 baş inek, 10 baş tosun ve 50 baş körpe kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Devlet Üretme Dairesi Çiftlikleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasaplık satışına sunulan ineklerin Çömlekçi Çiftliğinde, tosun ve kuzuların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Çiftliğinde görülebileceği kaydedildi.

Tekliflerin en geç 14 Şubat Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

“Teklifler KDV’siz olarak verilecek ve İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değil. Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananlar en geç 22 Şubat Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorundadır.22 Şubat, Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecek.”