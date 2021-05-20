Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:51
79 Okunma
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kasaplık satışına sunulan kuzular ve koyunların Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebileceği belirtilerek, tekliflerin en geç 28 Mayıs Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edilen açıklamada, 50 baş kasaplık kuzu ve 10 baş kasaplık koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taban fiyatlarımız kuzu 36 TL/kg ve koyun için 18 TL/kg olarak belirlenmiştir. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır. İhaleyi kazananlar en geç 4 Haziran Cuma 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 4 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıDevlet Üretme Çiftlikleri Dairesi MüdürlüğüKasaplık Hayvan Satışı Yapacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapımcılara Çağrımdır “Hunger Games North Cyprus” Diye Dizi Yapılsın…
Yapımcılara Çağrımdır “Hunger Games North Cyprus” Diye Dizi Yapılsın…
Çeler: Planlama yok
Çeler: Planlama yok
CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu Lapta Belediyesi’nde 2,5 Aydır Maaşların Ödenemediğini Kaydetti
CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu Lapta Belediyesi’nde 2,5 Aydır Maaşların Ödenemediğini Kaydetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim