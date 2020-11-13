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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nden duyuru

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi duyuruda bulundu...

13 Kasım 2020 Cuma 10:51
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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nden duyuru

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine ait Paşaköy Çiftliğimizde bulunan 33 dönüm zeytin bahçemizdeki tahmini 5700 kg ürün dalından kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Taban fiyatımız 10.000,00 (on bin) TL olup zeytin bahçemiz mesai saatleri içerisinde görülebilir.   

İlgilenenler 27 Kasım 2020 saat 11.00’e kadar tekliflerini Çömlekçi Çiftliğimizde bulunan teklif kutusuna atabilirler.

İhaleyi kazanan firma veya kişi (Alıcı) İdareye ödemeyi yaparak idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacaktır.

Alıcı, sözleşme konusu ürünü, sözleşmede belirtilen zamanda hasat etmeyi ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacaktır.

İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Hasat, usulüne uygun olarak yapılacak ve ağaçlara normalin dışında zarar yapıldığı takdirde, alıcı İdareyi tazmin etmekle mükellef olacaktır.

Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan idare sorumlu olmayacaktır.

Alıcı, satış konusu ürünleri kendisi hasat ettikten sonra, dilediği şahsa ve/veya firmaya dilediği şekilde satabilecektir.

Son Güncelleme: 13.11.2020 11:55
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