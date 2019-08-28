Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık hayvan satışı yapıyor

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü kasaplık hayvan satışı duyurusu yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:08
Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık hayvan satışı yapıyor

Duyuruda 40 baş oğlak, 10 baş tosun ile Çömlekçi Çiftliği’ndeki inek ve düvelerin kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağı bildirildi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı ifade edildi.

Kasaplık satışına sunulan inek ve düveler Çömlekçi Çiftliğinde görülebilir. Tekliflerin en geç 5Eylül, 2019 perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran(MARGO)  Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleyi kazananların en geç 13 Eylül Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedilen duyuruda bu tarihe kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.

Bu arada Damızlık inek ve/veya düve almak isteyen büyükbaş hayvan üreticilerinin 2 Eylül’e kadar Çömlekçi Çiftliği’ne başvurması gerekiyor.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Devlet Üretme Çiftlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaya ile Yörü bugün mahkemeye çıkarıldı
Kaya ile Yörü bugün mahkemeye çıkarıldı
Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!
Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!
Eylül’ün ilk günlerinde hava 36-39 derece
Eylül’ün ilk günlerinde hava 36-39 derece

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim