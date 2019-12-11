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Devlet Üretme Çiftlikleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışına çıkıyor

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:44
Devlet Üretme Çiftlikleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışına çıkıyor

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 35 baş kuzu, 30 baş oğlak, 15 baş koyun ve 10 baş tosunu canlı ağırlık üzerinden kapalı zarf yöntemiyle satışa çıkardı.

Daireden verilen bilgiye göre, teklifler en geç 24 Aralık Salı günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (Margo) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Tekliflerin KDV’siz yapılması istendi. İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilen açıklamada, peşin veya banka teminatlı çekle ödeme kabul edileceği kaydedildi.

İhaleyi kazananların 3 Ocak Cuma 2020 tarihine kadar hayvanları almaması durumunda ihale kararının iptaline gidileceği de ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Üretme Çiftlikleri
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