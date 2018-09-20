Devlet Üretme Çiftlikleri rezerv arazilerinin kiralanması için başvuru kabul edecek

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), kontrolünde bulunan rezerv arazilerinin kiralanması için başvuru kabulleri bugün başlayacak.

Başvurular 28 Eylül’e kadar sürecek.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, müracaatlar, DÜÇ Müdürlüğü, Lefkoşa Merkez veya Çömlekçi Şubesi’ne yapılabilecek.

Başvuru sırasında kimlik kartı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve Veteriner Dairesi’nden alınacak güncel hayvan varlığını gösteren belge ve Hayvancılar Birliği üyelik belgesi istenecek.Geçmiş yıllardan kalma borcu bulunanların başvuruları dikkate alınmayacak.