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Devlet Üretme Çiftlikleri rezerv arazilerinin kiralanması için başvuru kabul edecek

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ),  kontrolünde bulunan rezerv arazilerinin kiralanması için 20-28 Eylül tarihleri arasında başvuru kabul edecek. 

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:11
Devlet Üretme Çiftlikleri rezerv arazilerinin kiralanması için başvuru kabul edecek

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, müracaatlar, DÜÇ Müdürlüğü, Lefkoşa Merkez veya Çömlekçi Şubesi’ne yapılabilecek. 

Başvuru sırasında kimlik kartı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve Veteriner Dairesi’nden alınacak güncel hayvan varlığını gösteren belge istenecek.

Geçmiş yıllardan kalma borcu bulunanların başvuruları dikkate alınmayacak.

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