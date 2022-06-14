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Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı duyurusu

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 50 baş kasaplık oğlak, 35 baş kasaplık keçi ve 10 baş kasaplık tekenin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

14 Haziran 2022 Salı 15:33
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Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı duyurusu
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Daire tarafından yapılan açıklamada, taban fiyatların oğlaklar için 48,50 TL/Kg, keçiler için 32 TL/Kg ve tekeler için 33 TL/Kg olarak belirlendiği, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği kaydedildi.

Ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığına dikkat çekilerek, ihaleyi kazananların en geç 1 Temmuz Cuma gününe  kadar hayvanları alması gerektiği, almaması durumunda ise ihale kararının iptal olacağı ifade edildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebileceği belirtilen açıklamada, tekliflerin en geç 22 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği, geç gelen tekliflerin ise dikkate alınmayacağı bildirildi.

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