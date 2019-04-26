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Devlete ait ambar kaderine terk edildi

Dörtyol köyünün girişinde ağıllar bölgesinde bulunan ambar kaderine terk edildi.

26 Nisan 2019 Cuma 14:50
Devlete ait ambar kaderine terk edildi
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Dörtyol köyünün girişinde ağıllar bölgesinde bulunan devlete ait ambar kaderine terk edildi. Ambarın çatısı ve duvarları yıkıldı. 4 adet sürme kapısı olan  ambarın üç kapısı ortada yok. Vatandaşlar,  atıl durumda olan ambarın tekrardan kullanılır hale gelmesini isteyerek yetkilikleri biran önce göreve çağırdı.

Yetkilileri göreve çağıran vatandaşlar şu ifadeleri kullandı.

T.Ü.K VE TARIM BAKANLIĞININ DİKKATİNE

Resimlerde görünen devasa ambar Dörtyol köyünün girişinde ağıllar bölgesi yakınlarında bulunmakda olup, hatırı sayılır tonajlarda ürün saklama kapasitesine sahip duvarları direk olarak betondan, ehalinin cebinden yapılan kesintilerle inşa edilmiş koçanının TÜK’eancak genel anlamda devletin, yani halkın malı olan bu muazam ambarın yıllardr kaderine terkedilmiş olması yürekler acısıdır. Burdan yetkili olan herkese sesdeniyorum, böylesi bereketli bir yılda stok yapmak ve muhafaza edebilmek adına devletin para vermeden kendi malında ürünü muafaza edebileceği bu tonlarca ürün kapasiteli ambar, şimdilerde çatısı darmadağın, ikiye bölünmüş bölümünün birisi yasak aşkların pembemsi gecelerine ev sahipliği yapıyor, bir diyer bölümü ise çöplükden farksız, molozlar hayvan ölüleri ev artık ve çöplerine ev sahipliği yapmakda. Devletin malı bu rezil durumlara düşmemeli, çok ciddi rakamlarda maliyeti olan bu devasa ambarın arayanı soranı yok. Oysa devlet kimbilir nerelerde kimlerden ne ambarlara ne rakamlarla ne kiralar ödüyor! Devletin bir ambarına sahip çıkamıyorsak en küçükden en büyüğümüze kadar herbirimize ayrı ayrı YAZIKLAR OLSUN.

Herkim ki bu vahim durumdan sorumlu ve yetkiliyle derhal gidip müdahale etmeli bu rezilliğe daha fazla seyirci kalmamalı, gereğini gerektiği gibi yapmalıdır.

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NOT. Ambarın 4 adet olan sürme devasa kapılarının 1 adeti kalmış oda resimlerde gõrüldüğü üzere yerde atılı vaziyettedir. Geri kalan 3 adet devletin malı olan ve milyarlarca liraya maledilebilen sürme kapılar kimler tarafından gasp edilmiş kimlere haksız yarar sağlamış araştırılıp bulunmalı ve devletin malı yerine monte edilmelidir. Bu koltuklarda oturmaya gõnüllü olduysanız bu vazife halka ve devlete karşı boynunuzun borcudur. Saygılar sunar gerekli girişimi

özlerim.

KAYNAK:HABER KIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
DevletAmbarTerkHaberKıbrıs
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