“Devlete olan tüm ödemeleri durduruyoruz!”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başbakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Genel Koordinatör Hürrem Tulga, 14 Mart 2020’den bu yana ekonomik tabloda bir değişim olmadığını söyleyerek, “14 gün sonra borç ötelemelerin bitecek ve bankalar şimdiden harekete geçti” dedi ve kimsenin borçlarını ödeyemediğini söyledi. Tulga, “Hükümetler borçlarını ödeyemeyecek duruma düştüyse yapabilecek fazla bir şey kalmadı. Bunu kabul etmiyoruz. Bu koşullar ve verilere rağmen yüksel maaşlı yöneticilerin 17 aydır bir gram fedakarlık yaptıklarını göremedik. Daha fazla bekleyecek tahammülümüz kalmadı” dedi.

“Şimdi sıra bizde” diyen Tulga,” Ödediğimiz dolaylı, dolaysız vergiler, harçlarla ve fonlara yaptığımız katkılarla sırtımıza basa basa sürdürdükleri saltanatı sonlandırma kararlığındayız. Buraya kadar! Odamız, tüm mesleki birlik bileşenleri ve diğer mesleki kuruluşlarla bu şartlar altında, başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere, devlete olan tüm ödemeleri durduruyor ve bu kararda da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ödeyemiyor, ödemiyoruz” şeklinde konuştu.