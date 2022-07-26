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"Devletimizi daha da yüceltmek için çalışacağız"

Resmi temaslar için Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Anıtkabir ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni (ÖSYM) ziyaret etti.

26 Temmuz 2022 Salı 19:31
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"Devletimizi daha da yüceltmek için çalışacağız"
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Resmi temaslar için Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Anıtkabir ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni (ÖSYM) ziyaret etti.

Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, mozoleye çelenk koydu, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilkeleri ışığında zor ve badireli mücadeleler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Atatürk’ün yol gösteren ilkelerini rehber edinmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Anavatanımız Türkiye ile el ele, gönül gönüle vererek devletimizi daha da yüceltmek için durmadan çalışacağız.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Atatürk’ün gösterdiği yoldan asla ayrılmayacaklarına vurgu yaptı.

- ÖSYM ziyareti

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir araya gelerek, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Nazım ÇavuşoğluMilli Eğitim BakanıAnkara
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