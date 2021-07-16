Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

"Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek"

banner102

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2021 Cuma 14:14
338 Okunma
"Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek"

Arıklı paylaşımında, "Sistem değişikliği için Anayasa değiştirmek gerekiyor. Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek" dedi.

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

DEVLETİN ADI, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YDP...

Bugün katıldığım bir TV programında şunları söyledim;"YDP olarak önümüzdeki dönem "Sistem değişikliği" konusunu gündemimize aldık.

Sistem değişikliği için Anayasa değiştirmek gerekiyor. Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan Planında BM tarafından verilmişti. İKO da da bu şekilde gözlemci üye olarak bulunuyoruz..."

Bu konu önümüzdeki sürecin ana konularından biri olacak. YDP olarak biz bu konuda kendi çalışmalarımıza başladık...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
"LTB bayram tatiline başladı"
"LTB bayram tatiline başladı"
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim