Arıklı paylaşımında, "Sistem değişikliği için Anayasa değiştirmek gerekiyor. Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek" dedi.

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

DEVLETİN ADI, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YDP...

Bugün katıldığım bir TV programında şunları söyledim;"YDP olarak önümüzdeki dönem "Sistem değişikliği" konusunu gündemimize aldık.

Sistem değişikliği için Anayasa değiştirmek gerekiyor. Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan Planında BM tarafından verilmişti. İKO da da bu şekilde gözlemci üye olarak bulunuyoruz..."

Bu konu önümüzdeki sürecin ana konularından biri olacak. YDP olarak biz bu konuda kendi çalışmalarımıza başladık...