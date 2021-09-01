Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi ne? İşte detaylar...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi...
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Alkollü koca dehşeti!
Alkollü koca dehşeti!

Devletin 250 milyon TL borçlanması için Maliye Bakanlığı yetkili kılındı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, borçlanmada Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 19:17
408 Okunma
Devletin 250 milyon TL borçlanması için Maliye Bakanlığı yetkili kılındı

Toplantıda alınan bir başka kararla “Belediyelerin Elektrik Kurumuna Olan Tüketim Borçlarının Ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kullanımında Olan Su Kuyularının Elektrik Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” benzer bir kararname hazırlandığı için yürürlükten kaldırıldı.

Aynı Resmi Gazete’de “Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” de yayımlandı.

Yasa Gücünde Kararname, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna plan 31.12.2020 tarihi ve öncesi belediyelere ait elektrik borçları ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin kullanımında olan su kuyuları motorlarının elektrik borçlarının, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilen gecikme zamlarının %90'ından vazgeçilmesi suretiyle, ana para ve % 10 gecikme zammının 120 ayda eşit taksitlerle ödenecek şekilde yapılandırılması, Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin, yapılandırılma işleminden sonra kullanım kaynaklı oluşacak elektrik borçlarını düzenli ödemeye başlamasının sağlanması” amacıyla hazırlandı.

Kararnamede, yapılandırma sonrasında Belediyelerin herhangi bir elektrik borcunu vadesinde ödememesi halinde, ödenmeyen borcun, Maliye Bakanlığı tarafından Belediyelere sağlanan katkı payından kesilmesi suretiyle ilgi belediyenin borcuna karşılık olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödenmesi öngörüldü. Yapılandırmanın bir an önce başlatılması hem Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlarını tahsil edebilmesi açısından hem de Belediyelerin borçlarını ödeyip, kamu hizmeti vermeye devam etmesi açısından ivedi olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 01.09.2021 23:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Mühendisleri Odası, petrol sızıntısının uydu görüntülerini paylaştı!
Çevre Mühendisleri Odası, petrol sızıntısının uydu görüntülerini paylaştı!
İtalya'da tansiyon yükseldi
İtalya'da tansiyon yükseldi
Mağusa Belediyesi’nde SÜRESİZ GREV!
Mağusa Belediyesi’nde SÜRESİZ GREV!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim