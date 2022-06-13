Devletin kurumsal hafızası özel bir şirkete devredilemez!

Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars Cumhuriyet Meclisi’nde Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi Yasa Önerisi ile ilgili yaptığı konuşmada “Bu, devletin ‘kurumsal hafızası’ dediğimiz devletin kendisidir. Bunun özel bir şirketin kullanımına verilmesine karşı çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

“BİZİ SUSTURMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapan Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, mecliste varolma sebeplerinin susarak koltuk işgal etmek olmadığını, toplumun sesi olmaya devam edeceklerini belirttiği konuşmasında “Bizim burada olmamızın sebebi bu kürsüyü kullanarak topluma ve topluma dayatılmaya çalışılan şeylere karşı toplumun sesi olmaya devam ederek ne düşündüğümüzü söylemektir. Bizi susturmaya çalışan, karşı olan birileri varsa buna karşı da sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“KAMUNUN BÜTÜN HAFIZASININ ÜLKEDE TESCİLİ BİLE OLMAYAN BİR ŞİRKETE DEVREDİLMESİNE KARŞI ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

Mecliste görüşülen e-devlet protokolünün ivediliğiyle ilgili olarak, geçmiş dönemlerde de komitelere indiğini ve e-devlet’in hassas bir konu olduğunu belirten Ayşegül Baybars “Protokolün içerisinde kişisel verilerin olduğu gibi özel bir şirkete devredilmesi gibi bir durum var. Bu ülkede anayasayla korunmuş kişisel verilerin korunmasına dair olan, insanların kişilik haklarının korunması maksatlı getirilmiş bir yasa önerisidir. Bu yasa önerisi devletin kurumsal hafızası olan dediğimiz şeydir yani devletin kendisidir. Kamunun bütün hafızasının bu ülkede tescili bile olmayan özel bir şirketin kullanımına açılmasına karşı çıkmak hepimizin sorumluluğundadır” dedi.

“BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARI DEVLETİN ANAYASAL KORUMASI ALTINDADIR”

e-devlet protokolünün görüşülmeden hayata geçirilmesinin son derece sıkıntılı olduğunu belirten Ayşegül Baybars sözlerini “Devletin anayasal koruması altında olan her bireyin özlük haklarını, kişilik haklarını korumak meclisteki herkesin görevidir” diyerek bitirdi.