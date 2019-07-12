Devletin Zirvesi Başsağlığı Mesajları Yayınladı

Cumhurbaşkanı Akıncı: Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Anne,baba,iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah’dan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Meclis Başkanı'ndan faciayla ilgili taziye mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da başsağlığı mesajı yayınladı. "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve metanet dilerim" diyen Uluçay, "Dileğim bu kötü hadiselerin bir kez daha yaşanmamasıdır. Hepimizin başı sağolsun" ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar: Aynı aileden 4 kardeşimizi kaybettik

Başbakan Ersin Tatar, yayaınladığı başsağlığı mesajında, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine , sevenlerine ve Halkımıza başsağlığı diliyorum. ,Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum." dedi.

Özersay'dan denizdeki faciayla ilgili açıklama

Kurtarma çalışmaları sırasında askeri yetkililerle de temasa geçtiklerini açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, sosyal medyadan başsağlığı diledi. Özersay "iki helikopterbölgede denizdeki son cenazeyi de tespit etti. Büyük acı, hepimizin başı sağolsun" ifadesini kullandı.

Bugün saat, 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Büyükkonuk sakinlerinden Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmuş, Barış Katırcı (E-12) ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edilmişti. Denizde kaybolan Mert Katırcı'yı (E-13) bulmak içinse arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Tatlısu Belediye Başkanı Orcan

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan denizde yaşanan faciayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Orcan'ın açıklaması:

Katırcı Ailesinden 4 kardeşimizin denizde boğularak hayatlarını kaybetmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine , sevenlerine ve Büyükkonuk Halkına başsağlığı ve Sabırlar diliyor, Yaralı kardeşimize Allah'tan Acil Şifalar diliyorum.

Genç: 'Tüm halkımızın başı sağolsun'

HP Milletvekili Mesut Genç bu akşam meydana gelen denizdeki faciayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı

Malesef bugün öğleden sonra Büyükkonuk sakinlerinden olan Katırcı ailesinden 4 kişi denizde boğularak hayatını kaybetmiştir. Ailenin en küçüğü ve aynı köyden Osman GÖZTAŞ kardeşimiz kurtulmuştur.

Ölenler arasında olup bulunamayan ortanca kardeş askeri yetkililerin helikopter desteği ile bulunmuş şu an itibari ile vefat edenler Mağusa Devlet Hastanesine nakil ediliyor.

Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler mekânlarının cennet olmasını yüce mevlâmdan niyaz ederim.

Kurtulan ailenin en küçüğü ile Osman kardeşimizede acil şifalar temenni ederim.

Tüm halkımızın başı sağolsun.

Harmancı: 'Bu tarifsiz acıyı yaşayanların acılarına saygı duymak en doğrusu'

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, denizde boğularak hayatını kaybeden 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Bir aile yok oldu, çok keşkeli söylenecek şeyin olduğu ama önce bu tarifsiz acıyı yaşayanların acılarına saygı duymak en doğrusu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, bu sonsuz acıya dayanabilecek sabır ve metanet dilerim.”