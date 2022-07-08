Devletle kira sözleşmelerinde TL kullanılması için yasa gücünde kararname yürürlükte

Devletin Kiralayan Sıfatı ile İmzalamış Olduğu ve/veya İmzalayacağı Kira Sözleşmelerinin Türk Lirası Cinsinden İmzalanmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa gücünde kararname, Meclis’e sunuldu.

Yasa gücünde kararnamenin amacı şöyle ifade edildi:

“Dünyada ve ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde dövizde oluşan dalgalanmaların ekonomik faaliyetlere yansıyan etkilerinin azaltılması amacıyla yasalarda ve/veya tüzüklerde döviz olarak belirlenen kira ödemelerinin kiracıların isteğine bağlı olarak mevcut sözleşmelerin ve/veya yeni yapılacak sözleşmeler için Türk Lirası cinsinden düzenlenmesine olanak sağlanmasıdır.”