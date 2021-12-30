Devlette devamlılık sağlanacak!

Genç İşadamları Derneği (GİAD) ziyaretinde konuşan Özersay, bunca yıl kamuda müdürlerin üçlü kararname ile siyasi olarak yapılan atamalarla göreve geldiklerini, hükümet değiştiğinde de görevden alındıklarını ve bunun devlet hafızasının ve birikiminin kaybolmasına sebep olduğunu vurguladı. Üçlü kararnamenin kapsamının daraltılması için mücadele edeceklerini ve sınavla gelecek olan müdürlerin de herhangi bir kamu görevinden değil gerekli kriterleri yerine getiren kişiler arasından sınavla bu görevlere gelebileceklerine dikkat çekti.

İş yapabilirliğin önündeki engelleri kaldırıp yatırım ve istihdam sağlayacağız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülkede geçmişte yapılan bilimsel araştırmalara göre dış yatırımların önündeki en önemli engellerden birinin siyasi istikrarsızlık bir diğerininse kamudaki hantallık olduğuna dikkat çekerek “işte tam da bu bağlamda kamuda bir adım daha atarak müdürleri siyasi atama olmaktan çıkaracağız. Müşavirliği kaldırdığımız gibi müdürlükleri de sınavla gelinebilecek pozisyonlara çevireceğiz. Gerek bu iki hamle gerekse kamuda performans değerlendirmesinin kullanılmasıyla ülkemizde iş yapabilirlik açısından bir adım daha ileri gidilmiş olunacak. Genç işsizliğin bu kadar çok arttığı bir ortamda bu türden hamlelere ve dolayısıyla yatırımların önünün açılmasına ihtiyaç vardır”. Bu noktada HP lideri Özersay dijitalleşmenin ve online hizmetin de önemine vurgu yaptı.

Müşavirliği kaldırdığımız gibi, müdürlerin siyasi atamayla gelmesine de son vereceğiz

Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde müşavirliğin kaldırılmasını mümkün kıldığını, bunun için ciddi mücadele verdiğini anlatan HP lideri Özersay “müşavirlik kalkınca bu kez müdürlerin eski maaş eski göreve dönme durumları ortaya çıktı. Oysa konusunda uzman ve sınavla gelen müdürler KHK kanalıyla sınavla geldikleri zaman siyasiler tarafından kızağa çekilemeyecek ve hizmet vermeye devam edebileceklerdir” ifadelerini kullandı..

Bir kaç ay önce yine GİAD’ı ziyaret ettiklerini anımsatan Özersay, “Sadece seçim dönemlerinde değil, sizin gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir çok sivil toplum örgütüne ziyaretler gerçekleştirdik” dedi.

HP adayları arasında, daha önce GİAD yönetiminde de görev yapmış isimler olduğuna dikkat çeken Özersay, yaş ortalaması en genç olan partinin de HP olduğunu belirtti.

GİAD ile paylaştıkları ortak değerler olduğuna işaret eden HP Lideri Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“En önemlisi, memleket gaylesidir. Bu ülkenin daha iyi bir yere gelmesi için yeni nesiller olarak bizlerin, sizlerin bu ülkeye sahip çıkması son derece önemlidir. Bunun da eski klasik, yerlemiş statükoyla mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu devlet yönetiminde de böyledir, özel sektörde de böyledir. Ekonomi açısından çok ciddi sıkıntılar içerisinden geçiyoruz. Ama bunun içinden çıkmanın bir yolu, devlette iş yapabilirlik denilen şeyin önünü açmak gerekir. Burada bize düşen bir sorumluluk vardır. Görevde olduğumuz dönemde belki müşavirliğin kaldırılması yanında bazı adımlar da attık ama henüz bunlar yeterli değil. Çünkü bizim temel hedefimiz, dijital dönüşüm ve online hizmettir. Bunu yaptığınız takdirde, tapuda örneğin, resmi evrakların ve izinlerin alınmasında süreçler hızlandırılırsa, yabancı yatırımcının da, yerli üreticinin de rahatlayıp nefes alacağı, yatırımın güçlendirilip istihdamın artırılabileceği bir kapı aralanmış olacaktır. Örneğin, Ulaştırma Bakanlığı’nda seyrüsefer hizmetlerinde bunu yapabildiğimizi gördük. Dahasını yapmamız lazım. önümüzdeki dönemde bir vizyon olarak tapu ve benzeri hizmetlerde de, ekspres tapu uygulamasının devreye konulması ve online hizmetlerin artırılması bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

“Kamu-özel ortaklıkları devreye konulmalı"

Özel sektöre dönük olarak da kısa vadeli 6 maddelik bir paket hazırladıklarını hatırlatan Özersay, bunların ilk anda yapılması gereken dokunuşlar olduğunu belirtti.

Orta ve uzun vadede de yapılması gerekenler olduğuna işaret eden Kudret Özersay, “Özellikle, kamu-özel ortaklıklarının devreye konulması ve bu ülkede yatırımın önünün açılması bizim en temel hedeflerimizden bir tanesidir” diye konuştu.

“Siz gençlerin ve yeni neslin, ekonomi alanında cesaret göstererek, risk alarak başlatmış olduğunuz bu süreçleri, devlet yönetiminde de yansıtan, dünyadaki gelişmeleri takip eden çağdaş, açık fikirli insanların yönetimde olduğu bir dönemde çok daha mümkün olduğuna inanıyoruz” diyen Özersay, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da diyalog halinde olmaya, ortak akıl geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.