DEVLETTEN YARDIM BEKLİYOR

Mağusa’da yaşan Yeter Esin tam bir insanlık dramı yaşıyor.
Sosyal yardımdan aldığı maaşla 4 yaşındaki oğluyla birlikte insani olmayan şartlarda geçinen Yeter Esin, oğlu için daha fazla para kazanabilmek adına bir süre önce yatalak bir hastaya bakmaya başladı.
Ancak yaşlı insan ile anlaşamamaları sonucu işten ayrılan Yeter Esin, sosyal yardımdan tekrar maaş alamadı.
Yetkililere ulaşmaya çalışan ve zor durumda olan Esin’e bir de Korona önlemleri darbe vurdu.
Şuanda ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumlardan dolayı sosyal yardım maaşını alamayan Esin’e duyarlı vatandaşlar yardım elini uzattı.
Esin, “Yiyecek ekmeğim yok, çocuğuma süt alamıyorum. Yardım elini uzatan duyarlı insanlardan Allah razı olsun. Şuan içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı çalışamıyorum ve sosyal yardım maaşımı alamıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.
Kendini düşünmediğini sadece astım hastası olan çocuğunu düşündüğünü söyleyen Esin, “Yetkililerden yardım bekliyorum” çağrısında bulundu.
Allh icin bir cocuk be biraz meyve alamadiniz vs.nasil bir hukumet makarna salca mercimek baska birsey yok ha bide unutmaylim yag .ama unutmaylimki bunlar piserken yanliz pismez yaziklar olsun bu hukumete
Siz o poşetlerin içerisinde ne olduğunu bilmeden konuşacağında keşke tardımda bulunsaydınız biz vatandaş olarak onu yaptık bir eve alınabilecek herşey var orda meyve ve çocuk için düşünülmüş o alışveriş yapılırken el insaf :(Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Lutfen bilgi alabilir miyiz? Magusa Evkaf iyilik gönüllüleri yardimci olmak icin bilgi istiyor.
Bayanın ismi yeter nosu 05338772735 mağusada ikamet ediyorBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Bayanın ismi yeter nosu 05338772735 mağusada ikamet ediyorBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Suriyelilere yardim edenler nerdesiniz hadi göreyim sizleride gövde gösterisi yapmadığınızı anlayalim
Halil Falyalı baba bakar sana merak etme sesini duyar ablacım Allah Yardımcın olsun. Hayırsever İşadımı değerli büyüğümüz Falyalı Baba inAllah duyarsın bu kadının sesini.