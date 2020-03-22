DEVLETTEN YARDIM BEKLİYOR

Mağusa’da yaşan Yeter Esin tam bir insanlık dramı yaşıyor.

Sosyal yardımdan aldığı maaşla 4 yaşındaki oğluyla birlikte insani olmayan şartlarda geçinen Yeter Esin, oğlu için daha fazla para kazanabilmek adına bir süre önce yatalak bir hastaya bakmaya başladı.

Ancak yaşlı insan ile anlaşamamaları sonucu işten ayrılan Yeter Esin, sosyal yardımdan tekrar maaş alamadı.

Yetkililere ulaşmaya çalışan ve zor durumda olan Esin’e bir de Korona önlemleri darbe vurdu.

Şuanda ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumlardan dolayı sosyal yardım maaşını alamayan Esin’e duyarlı vatandaşlar yardım elini uzattı.

Esin, “Yiyecek ekmeğim yok, çocuğuma süt alamıyorum. Yardım elini uzatan duyarlı insanlardan Allah razı olsun. Şuan içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı çalışamıyorum ve sosyal yardım maaşımı alamıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Kendini düşünmediğini sadece astım hastası olan çocuğunu düşündüğünü söyleyen Esin, “Yetkililerden yardım bekliyorum” çağrısında bulundu.