Devrilen minibüsün boş olması faciayı önledi!

Lefkoşa Fuar yolu olarak bilinen Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasıyla ilgili polisten açıklama geldi.

53 yaşındaki Halil Karadeniz, yönetimindeki TGT 746 plakalı minibüs ile batı istikametine doğru seyredip, Yakın Doğu Üniversitesi kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Fuar alanına doğru dönüşe geçtiği sırada, yine Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 49 yaşındaki Haşim Berkyürek yönetimindeki TNS 664 plakalı otobüsün önünü kesmesi sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda TGT 746 plakalı minibüs sağ tarafa doğru devrilerek yan yattı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasara yol açtı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.