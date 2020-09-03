Devrilen tankerin sürücüsü ağır yaralandı

Değirmenlik taş ocakları mevkiinde devrilen su tankerinin 53 yaşındaki sürücüsü Mükerrem Ertosun ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Ertosun yönetimindeki 06 AP 5420 plakalı su tanker Karayollarına ait şantiyeden taş ocaklarına giden toprak yol üzerinde seyrettiği sırada bankete düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten sol yan kısmı üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Mükerrem Ertosun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.