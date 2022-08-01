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Devrim Barçın açıkladı: Artış oranı %178

Ülkenin gündemi Temmuz ayı elektrik faturaları... 

01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:27
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Devrim Barçın açıkladı: Artış oranı %178
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Bir önceki aya göre oldukça fazla gelen elektrik faturaları  tüm halkı çileden çıkardı.

Faturalara bir tepki de CTP Milletvekili Devrim Barçın'dan geldi. 

Barçın, bir önceki aya göre bu ay elektrikte yüzde 178 artış yaşandığını kaydetti.

İşte Barçın'ın sosyal medya paylaşımı... 

Ocak ayında 1.205 kws'ye 1.187 TL, Temmuz'da 962 kws'ye 3.300 TL elektrik faturası geldi.
Artış oranı %178
Peki 6 ayda hangi girdi maliyeti bu oranda arttı ki.
İhalesiz akaryakıt alan UBP-DP-YDP yetkililerinin, kurumu milyonlarca TL zarara uğratmasının bedelini, halk olarak biz ödüyoruz işte
Bir de çoklu tarifeye döneceğiz demişlerdi aylarca önce.
İşleri güçleri yalan.

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