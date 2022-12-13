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Devrim Barçın açıklamaları gerçekçi bulmadı

Başbakan Ünal Üstel'in 'maaş artışı' açıklaması Meclis Genel Kurulu'nda gündem oldu. 

13 Aralık 2022 Salı 11:49
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Devrim Barçın açıklamaları gerçekçi bulmadı



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Başbakan Ünal Üstel'in 'maaş artışı' açıklaması Meclis Genel Kurulu'nda gündem oldu. 

Konuyu Meclis Genel Kurulu'na taşıyan CTP Milletvekili Devrim Barçın, KKTC tarihinde asgari ücrete hayat pahalılığı oranı altında artış veren iki kişinin Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel olduğunu belirterek, Üstel'in artış açıklamalarını gerçekçi bulmadığını belirtti. 

Halkın alım gücünün her geçen gün gerilediğine dikkati çeken Barçın, 'vereceğinizi açıkladığınız artış oranı zaten kamu çalışanlarının hakkıdır' dedi.

6 Aylık hayat pahalılığının yüzde 56 olduğunu hatırlatan Barçın, asgari ücrtliye bunun sadece yüzde 15'inin verildiğini kaydetti. Şu an hayat pahalılığının yüzde 86.14 olduğunu kaydeden Barçın, bunun yüzde 44.93'ünün asgari ücretliye verildiğini anlattı. Barçın, 'yılın başına göre özel sektörde çalışan emekçilerimiz 10 bin TL'ye göre 4 bin 493 TL alım gücünü kaybetmiştir' dedi.

Barçın sözlerinin devamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmamasını da eleştirdi, 'emekçi pahalılık karşısında ezdiriliyor' dedi.

Son Güncelleme: 13.12.2022 13:00
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Başbakanünal üstelMeclisDevrim BarçınAsgari ücretMaaşArtışHayat PahalılığıKKTC
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