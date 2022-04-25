Devrim Barçın'dan hükümete 'kopyala-yapıştır' tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, istifa eden ardından bir bakan değişikliğiyle yeniden kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin programının aynı olmasına tepki gösterdi.

Barçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Copy Paste 'in de bu kadarı olmaz be arkadaşlar. En azından "yeni" hazırladığınız "hükümet programını" bir okusaydınız. Nisan ayında okunan programda, gelecek zaman olarak bahsedilen "Şubat 2022'de sona erecek" denilen ve 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanıp uzatılan sosyal güvenlik prim desteği maddesini çıkarsaydınız."