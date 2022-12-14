Devrim Barçın isim vermeden ‘yandaş istihdam sözleri’ verildiğini iddia etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile isim vermeden Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu’nun ‘yandaş istihdam sözleri’ verdiğini iddia etti.

Barçın, “9 ayda ihtiyaç dışı 88 geçici işçi ve 13 sözleşmeli yandaş istihdamına Müsteşar olarak onay imzası atıp, devlete sadece bu yıl için 21 milyon TL ek maliyet yükleyen bir siyasetin temsilcisinin, Gönyeli-Alayköy Belediyesi'ni yine verdikleri yandaş istihdam sözleri ile ne hale getireceklerini varın siz düşünün dostlar” dedi.

Halkın ihtiyacının iyi insan değil, iyi yönetici olduğunu aktaran Barçın, “Oylarımız Ahmet Benli’ye” ifadelerini kullandı.