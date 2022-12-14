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Devrim Barçın isim vermeden ‘yandaş istihdam sözleri’ verildiğini iddia etti

CTP Milletvekili Devrim Barçın, isim vermeden UBP'nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu’nun ‘yandaş istihdam sözleri’ verdiğini iddia etti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 21:08
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Devrim Barçın isim vermeden ‘yandaş istihdam sözleri’ verildiğini iddia etti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile isim vermeden Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu’nun ‘yandaş istihdam sözleri’ verdiğini iddia etti.

Barçın, “9 ayda ihtiyaç dışı 88 geçici işçi ve 13 sözleşmeli yandaş istihdamına Müsteşar olarak onay imzası atıp, devlete sadece bu yıl için 21 milyon TL ek maliyet yükleyen bir siyasetin temsilcisinin, Gönyeli-Alayköy Belediyesi'ni yine verdikleri yandaş istihdam sözleri ile ne hale getireceklerini varın siz düşünün dostlar” dedi.

Halkın ihtiyacının iyi insan değil, iyi yönetici olduğunu aktaran Barçın, “Oylarımız Ahmet Benli’ye” ifadelerini kullandı.

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