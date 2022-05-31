Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...
2 milyon 651 bin TL parayı sirkat etti
2 milyon 651 bin TL...
Kendisinden Ayrılmak İsteyen Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini Yaktı
Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini...

Devrim Barçın: Piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti

CTP Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, 2010 yılında tüm vadeli-vadesiz mevduat miktarı içerisindeki Türk Lirası’nın yüzde 62,58 iken Nisan 2022 itibarıyla bu oranın yüzde 22,60’a düştüğünü belirterek, "Yani piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti" dedi.

31 Mayıs 2022 Salı 21:52
0 Okunma
Devrim Barçın: Piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Barçın, 2010 yılında tüm vadeli-vadesiz mevduat miktarı içerisindeki Türk Lirası’nın yüzde 62,58 iken Nisan 2022 itibarıyla bu oranın yüzde 22,60’a düştüğünü kaydetti, “Toplam mevduatımızın yüzde 77,40’ı döviz olmuştur” dedi.

Piyasanın yüzde 77,40’ının dövizleştiğini aktaran Barçın, “Bilimsel veriler ve plan ile TL'den kaynaklı yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmak mümkündür ve inanın bunu biz başaracağız.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toksöz: Partiden istifa ettiğim yönündeki haberler gerçek değil
Toksöz: Partiden istifa ettiğim yönündeki haberler gerçek değil
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
TSHD Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle vatandaşlara broşür dağıttı
TSHD Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle vatandaşlara broşür dağıttı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim