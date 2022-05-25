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Devrim Barçın’dan Mecliste Yaşanan Olayla İlgili Açıklama

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:04
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Devrim Barçın’dan Mecliste Yaşanan Olayla İlgili Açıklama

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

Mecliste UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile yaşanan münakaşa hakkında ilke kez Gündem Kıbrıs ekranlarında konuşan Barçın, “bu tür görüntülerin hoş karşılanmadığı yönündeki eleştirilere saygı duyuyorum ancak yaşananları bir bütün olarak okumak gerekiyor. Biz CTP olarak ‘meclis sokakta sokak mecliste’ diyerek bir yürüyüş başlattık. Halkın iradesini gayrimeşru hükümete karşı her zaman savunacağımıza dair bir eylemlilik süreci başlattık. O gün de mecliste Güven oylamasına hayır oyu vermek üzere mecliste gittik. Meclis iç tüzüğüne göre eğer kürsüye çıkılmayacaksa kravat takma zorunluğu yoktur. Ve yine içtüzüğe göre yaz mevsiminde olduğumuz için tişört giyilebilir. Genel sekreterliğin onayı alındıktan sonra salona girdik. Bu ülke tarihinde ilk kez meclisteki vekillerin iradesini engelleyici bir tablo ortaya çıktı. Meclis başkanına odaklanılmış bir meclis TV gördük. İktidarıyla muhalefetiyle bu meclis hepimizin meclisidir” açıklamasını yaptı.

Yaşanan olayla ilgili olarak kürsüde bir eylem yaptığını söyleyen Barçın, “Siz bizim görüntülenmemizi engelleyemezsiniz diyerek, sembolik anlamda tişörtü asıp konuşmaya başladığımda o tişörtün orada bulunamayacağı yönünde sözlü müdahale yapılınca, ben de hadi gel al dedim. Benim birine kendimi ispatlama gerekliliğim yok. Orada kullandığım kavram üzerine üzerime gelmedi. Erkeklik veya bir cinsiyet üzerinden bir siyasi tanımlama yapmadığımı herkes bilir. Ama orada o an bir sinir harbi ile söylenmiş olan bir kelimenin toplumda hassasiyet yarattığını ve bunun da doğru olmadığını kabul ediyorum” dedi.

Barçın, “Ancak bu orada UBP öznelinde vekillere söylenen bir söz değil. Benim Devrim Barçın olarak her zaman savunduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde o kelimeyi o şekilde ifade etmem yanlış olabilir. Ama sadece bu söylem üzerinden bir siyaset yapılması da bu vatandaşa hiçbir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı. 

Barçın, “Ben söz ve eylem hakkıma müdahale ettirmem. Ben kimsenin üzerine de yürümedim ama orada benim yaptığım eyleme gelip müdahale edilip tişört alınmaya çalışılırsa da buna ifade noktasında izin vermeyeceğimi de söyledim. Kaldı ki meclis başkanı ne diyor Emrah Yeşilırmak’a? ‘Siz alamazsınız’ diyor. Bu görüntülerde vardır. Şunun bilinmesinde fayda vardır. Toplumun sinir uçlarına ciddi bir şekilde saldırı vardır. Biz CTP olarak hiçbir zaman saldırmayız ve şiddeti desteklemeyiz. Ama saldırılara karşı da direnmeyi iyi biliriz” şeklinde konuştu.
 

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