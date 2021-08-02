Devrim Demir’in koronavirüs testi pozitif çıktı...

Kendi sosyal medya hesabından hastalığı duyuran Devrim Demir, tam doz aşılı olduğunu ve semptomlar yaşadığını belirtti.

Devrim Demir’in açıklaması şöyle:

“Sars-cov 2 PCR testim bugün itibariye pozitif geldi.

Tam doz aşılıydım ve şuan aktif semptomlarım var.

Bu süreçte çok fazla kişi ile görüşmedim, temas ettiğim kişiler kendini izole etti.

Olmaz demeyin ateş, ağrı her türlüsünü hissettim iki gündür..

Su an hastanedeyim filim sonuçlarına göre tedavim yol izleyecek.”