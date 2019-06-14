Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Devrimci Genel İş Belediyede 3 saatlik uyarı grevi yaptı

14 Haziran 2019 Cuma 16:49
Devrimci Genel İş Belediyede 3 saatlik uyarı grevi yaptı

Devrimci Genel İş Sendikası, bugün Büyükkonuk Belediyesi’nde 08.00– 11.00 saatleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sendika Başkanı Ömer Naşit, yaptığı yazılı açıklamada, Ağustos 2018’den beri maaş ödemelerinde ve diğer sosyal hakların ödenmesinde gecikmeler ve düzensizlikler yaşandığı belirtti.

Naşit, şöyle devam etti:

“Buna karşın çalışanlar belediyenin düze çıkabilmesi ve ekonomik döngüsünü sağlayabilmesi adına, Ocak, Şubat, Mart aylarında 4 gün çalışıp 4 gün ödenmişler, hem de 3 ay boyunca hayat pahalılığı ödeneği dondurulmasını içeren ve yüzde 40'lara gelen fedakarlıkta bulunmuşlardır. Tüm bunlara rağmen belediyenin sürdürülebilir yapısı oluşturulamamış ve belediyenin gelirlerini artırıp, giderlerini kısmak adına belediye yönetiminin gerekli iradeyi ortaya koyamadığı görülmüştür. Geçtiğimiz Mayıs ayında personel, sendika ve belediye başkanı ortak toplantısı yeni bir düzenleme ile maaşların tam ve gününde ödeneceği sözü ile yeni bir uzlaşı sağlanmıştı. Fakat gelinen noktada 14 Haziran itibarı ile bir kısım personelin ödenmesi ve diğer personelin tam maaşlarını alamaması ve diğer yandan 1 Mayıs ve bayramlık ödeneklerininde ödenmemesi bugün itibari ile 3 saatlik iş bırakma eylemi ile sonuçlanmıştır.”

Naşit, bundan sonraki süreçte, personel, sendika ve işveren arasında yeniden güven ilişkisi tesis edilene, tüm çalışanlar tam maaşlarını alana ve belediyenin sürdürebilir yapıya ulaşması adına yol haritası çıkarılana dek sendikanın çeşitli eylem ve grevlere devam edeceği uyarısında bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Devrimci Genel İş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜK arpa, buğday ve tritikale alımlarına başlayacak!
TÜK arpa, buğday ve tritikale alımlarına başlayacak!
Sucuoğlu’ndan yoğun temas
Sucuoğlu’ndan yoğun temas
KŞK açıkladı: 30 şüpheli gömü yeri kazılacak!
KŞK açıkladı: 30 şüpheli gömü yeri kazılacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim