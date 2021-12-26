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Dikkat! 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi

26 Aralık 2021 Pazar 17:26
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Dikkat! 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi
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Kıb-Tek yaptığı yazılı açıklamada 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arasına elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

27 Aralık 2021 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arasına elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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