Dikkat 6 saat elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa Trafo Merkezi’ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Lefkoşa’da geniş bir bölge 09.00-15.00 arasında elektriksiz kalacak, bazı bölgelerde ise birer saatlik sürelerle kesintiler yapılacak.

Kıbrıs Türk Elekrik Kurumu’nun duyurusuna göre, 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştay bölgesi, Başbakanlık ışıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy ışıkları ile Başbakanlık ışıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesinde yaklaşık birer saatlik sürelerle sınırlı elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı çalışma kapsamında yine 09.00-15.00 arasında şu bölgelere elektik verilmeyecek:

“Maliye Bakanlığı bölgesi, KKTC Meclisi ve civarı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Gönyeli Şehit Çocuğu Arsaları bölgesi, Gönyeli Belediyesi binasının batısı, Öğretmen Sosyal Konutları bölgesi ve Levent İlkokulu bölgesi.”