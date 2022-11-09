Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

Dikkat! 6 saat elektrik verilmeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelerde 6 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

09 Kasım 2022 Çarşamba 08:36
292 Okunma
Dikkat! 6 saat elektrik verilmeyecek



Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugü bazı bölgelerde 6 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-15.00saatleri arasında olacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları.”

Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Atatürk, 84'üncü ölüm yıl dönümünde KKTC’de de anılacak
Atatürk, 84'üncü ölüm yıl dönümünde KKTC’de de anılacak
Güzelyurt-Lefke anayolunda kaza!
Güzelyurt-Lefke anayolunda kaza!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim