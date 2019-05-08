Dikkat! 6 saatlik elektrik kesintisi var!

Yeniboğaziçi Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım–onarım çalışması nedeniyle bugün bölgede 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;

“İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk Köyleri’nde ve İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Mormenekşe Su Kuyuları, Mutluyaka, Korkuteli, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Köyleri”.

(BRT/KIBTEK)