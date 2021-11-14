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Dikkat! 8 saatlik elektrik kesintisi

Elektrik Kurumu’nun önceki gün yaptığı açıklamaya göre bugün saat 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Girne’ye bağlı olan bazı yerler ile Lefkoşa’nın birçok bölgesinde elektrik kesintisi olacak.

14 Kasım 2021 Pazar 09:30
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Dikkat! 8 saatlik elektrik kesintisi
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KIBTEK’ten yapılan açıklama ve elektrik kesintisi olacak bölgeler şöyle:

 

14 Kasım 2021 Pazar günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 08:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında;

Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi,Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesi,K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi,Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı,Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı,Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü,Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge,Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge,Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve Civari, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi,Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge ve Sera Fitness Salonuna elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.“

Anahtar Kelimeler:
Elektrik KurumuElektrik Kesintisi
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