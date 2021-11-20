DİKKAT! Aşısız olanlar mekanlara giremeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar aldı.

Aşı Doz Serilerini Tamamlamayan Kişiler Casino,Bar/Club, Kapalı Fitness Salonları, Stadyumlar, Kapalı Alan Takım Sporları,Gece Kulübleri, Toplu Dans,Tören, Konser,Tiyatro, Düğün (Kokteylli-Yemekli), Restaurant/Meyhane/Pastane/Cafe Kapalı Alanları, Kahvehane/Kıraathane Kapalı Alanları Ve Sinemalara Giriş Yapmayacaklardır

Ev ziyaretleri durdurularak, 10 kişiden fazla aile fertlerinin bir araya gelmesi yasaklandı

06 Aralık 2021 tarihinden itibaren;

-COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

-VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford)aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 6 ay

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısını yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

29.11.2021 Tarihinden İtibaren Dijital Seyahat Belgeleri Seyahatten Önceki Son 72 Saat İçinde Doldurulması Gerekmektedir.

Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “SEVİYE 3” kuralları uygulanacaktır

Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız orta eğitim (ortaokul ve lise) öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, Turuncu-Kırmızı ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.