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Dikkat Bazı Yollar Kapanacak!

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle Pazartesi bazı yollar trafiğe kapanacak.

17 Temmuz 2020 Cuma 13:48
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Dikkat Bazı Yollar Kapanacak!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet - Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet - Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne, oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecek. 

Açıklamada sürücülere şu uyarılarda bulunuldu:

“Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları;

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları;

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları;

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.”

GAZİMAĞUSADA KAPALI YOLLAR…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören programı nedeniyle Pazartesi günü Gazimağusa’da, saat 16.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarı’nın, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını rica etti.

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