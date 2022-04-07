Dikkat bir kesinti daha!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

8 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık saat 12:00’a Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.