Dikkat bu ay 2 elektrik faturası gelecek!

Kıbrıs Türk elektrik Kurumu, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine yaz dönemi tarifesine geçiş sebebiyle ay sonunda 2 fatura gönderileceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 3 Zamanlı kontrol sizde tarifesi abonelerinin 16 Mayıs’ta yaz dönemine geçilmesi sebebiyle bu ay iki fatura alacağı kaydedildi.

Açıklamada, faturalardan birinin; abonelerin 16 Mayıs tarihine kadar olan tüketimlerini gösterirken, diğerinin ise 16 Mayıs’tan fatura tarihine kadarki dönemi kapsayacağı belirtildi.

30 günlük tüketimin 300 kWS’i aşmaması durumunda tüketim bedeline uygulanan % 15 indirim ile faturadaki sabit bedellerin, gün sayısına göre hesaplandığı için abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Kıb-Tek 1 Nisan’dan itibaren hem ülke ekonomisine olumlu etkisi olan, hem de abonelere fatura tutarlarında düşüş imkanı sunan “3 zamanlı kontrol sizde tarifesini” uygulamaya koymuştu. Yeni uygulamayla yılda 2 kez (yaz ve kış dönemi) saatler düzenlenecek olup, bu tarihler 16 Mayıs ve 15 Ekim olarak belirlenmişti. Buna göre tüketiciler 16 Mayıs – 15 Ekim arası “3 zamanlı kontrol sizde” tarifesini yaz dönemi saatlere göre kullanırken 16 Ekim – 15 Mayıs arası ise kış dönemi saatlere göre kullanılacak.”