Dikkat bu ay 2 elektrik faturası gelecek!

Kıbrıs Türk elektrik Kurumu, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine yaz dönemi tarifesine geçiş sebebiyle ay sonunda 2 fatura gönderileceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 3 Zamanlı kontrol sizde tarifesi abonelerinin 16 Mayıs’ta yaz dönemine geçilmesi sebebiyle bu ay iki fatura alacağı kaydedildi.
30 günlük tüketimin 300 kWS’i aşmaması durumunda tüketim bedeline uygulanan % 15 indirim ile faturadaki sabit bedellerin, gün sayısına göre hesaplandığı için abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği üzere Kıb-Tek 1 Nisan’dan itibaren hem ülke ekonomisine olumlu etkisi olan, hem de abonelere fatura tutarlarında düşüş imkanı sunan “3 zamanlı kontrol sizde tarifesini” uygulamaya koymuştu. Yeni uygulamayla yılda 2 kez (yaz ve kış dönemi) saatler düzenlenecek olup, bu tarihler 16 Mayıs ve 15 Ekim olarak belirlenmişti. Buna göre tüketiciler 16 Mayıs – 15 Ekim arası “3 zamanlı kontrol sizde” tarifesini yaz dönemi saatlere göre kullanırken 16 Ekim – 15 Mayıs arası ise kış dönemi saatlere göre kullanılacak.”
RESMEN VATANDAŞİ ESSEEK YERINE KOYUYOR DEVLET YETKILILEEI 3 ZAMANLİYMİS EVET 3 ZAMANLİ KAZİK EL INSAF YAZİKTİR GÜNAHTİR İNSANLARİ RESMEN GÜNDÜZ YAT GECE AYAKTA KAL YAPTİNİZ İNSAN HAKKİNİN HİÇE SAYILDIĞI BİR YERDE İNSAN NASIL MUTLU OLUR SİZİ ALLAHA HAVALE EDIYORUZ.
ANAMIZI AĞLATTINIZ, RESMEN KAZIK BU, UCUZ ELEKTRİKMİŞ KÜLAHIMA ANLATIN.
GECE YASIYORUZ YA BIZ BEBEK UYUYOR HER GECE NASIL MAKINA CALISACAK ACABA
İslerine geldigi gibi oynatirlar insanlari
Memleket yangın yeri döviz yükseklerde TC ekonomisi sıkıntılı zamlar aldı başını gidiyor.Alım gücü düştü herşey zorlaştı ama KIBTEKin umrunda olduğu kendi mammacıları maaşcıları aylıkcıları .Bu halk size çok iyi sabrediyor.YETER
Masgaralık.
HADI BAKALIM YENI HUKUMET HALKINI KAZIIIIK YEMEKTEN KURTAR DA GORELIM