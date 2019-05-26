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Dikkat bu ay 2 elektrik faturası gelecek!

Kıb-Tek, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine dönem geçişinden dolayı Mayıs ayı sonunda 2 fatura gönderimi yapacak

26 Mayıs 2019 Pazar 12:31
Dikkat bu ay 2 elektrik faturası gelecek!
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Kıbrıs Türk elektrik Kurumu, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine yaz dönemi tarifesine geçiş sebebiyle  ay sonunda  2 fatura gönderileceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 3 Zamanlı kontrol sizde tarifesi abonelerinin 16 Mayıs’ta yaz dönemine geçilmesi  sebebiyle bu ay iki fatura alacağı kaydedildi.

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Açıklamada, faturalardan birinin; abonelerin 16 Mayıs tarihine kadar olan tüketimlerini gösterirken, diğerinin ise 16 Mayıs’tan fatura tarihine kadarki dönemi kapsayacağı belirtildi.

30 günlük tüketimin 300 kWS’i aşmaması durumunda tüketim bedeline uygulanan % 15 indirim ile faturadaki sabit bedellerin, gün sayısına göre hesaplandığı için abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Kıb-Tek 1 Nisan’dan itibaren hem ülke ekonomisine olumlu etkisi olan, hem de abonelere fatura tutarlarında düşüş imkanı sunan  “3 zamanlı kontrol sizde tarifesini” uygulamaya koymuştu. Yeni uygulamayla yılda 2 kez (yaz ve kış dönemi) saatler düzenlenecek olup, bu tarihler 16 Mayıs ve 15 Ekim olarak belirlenmişti. Buna göre tüketiciler 16 Mayıs – 15 Ekim arası “3 zamanlı kontrol sizde” tarifesini yaz dönemi saatlere göre kullanırken 16 Ekim – 15 Mayıs arası ise kış dönemi saatlere göre kullanılacak.”

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Anahtar Kelimeler:
KIB-TEK
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Özkan çetinkaya 2019-05-26 22:32:34

RESMEN VATANDAŞİ ESSEEK YERINE KOYUYOR DEVLET YETKILILEEI 3 ZAMANLİYMİS EVET 3 ZAMANLİ KAZİK EL INSAF YAZİKTİR GÜNAHTİR İNSANLARİ RESMEN GÜNDÜZ YAT GECE AYAKTA KAL YAPTİNİZ İNSAN HAKKİNİN HİÇE SAYILDIĞI BİR YERDE İNSAN NASIL MUTLU OLUR SİZİ ALLAHA HAVALE EDIYORUZ.

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Vatandaşlar 2019-05-26 16:03:11

ANAMIZI AĞLATTINIZ, RESMEN KAZIK BU, UCUZ ELEKTRİKMİŞ KÜLAHIMA ANLATIN.

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IREM 2019-05-26 21:55:34

GECE YASIYORUZ YA BIZ BEBEK UYUYOR HER GECE NASIL MAKINA CALISACAK ACABA

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Gazik 2019-05-27 06:11:09

İslerine geldigi gibi oynatirlar insanlari

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Ali 2019-05-27 07:20:19

Memleket yangın yeri döviz yükseklerde TC ekonomisi sıkıntılı zamlar aldı başını gidiyor.Alım gücü düştü herşey zorlaştı ama KIBTEKin umrunda olduğu kendi mammacıları maaşcıları aylıkcıları .Bu halk size çok iyi sabrediyor.YETER

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paphos 2019-05-27 09:06:33

Masgaralık.

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yenı hukumet 2019-05-27 17:51:40

HADI BAKALIM YENI HUKUMET HALKINI KAZIIIIK YEMEKTEN KURTAR DA GORELIM

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