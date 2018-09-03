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Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Tatlısu, Kalkanlı ve Güzelyurt'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:04
Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak

TATLISU’NUN BAZI BÖLGELERİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Tatlısu’da yarın, sahil, seralar ve gölet bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak

***

KALKANLI İLE GÜZELYURT’UN BAZI BÖLGELERİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK


Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu bölgesinin elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan Kalkanlı’daki elektrik kesintisi sabah 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan Güzelyurt’taki kesinti de 09:00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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