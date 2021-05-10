Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün, Gazimağusa’da 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Talısu Sahil Seralar ve eski gölet civarına da bugün yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Talısu Sahil Seralar ve eski Gölet civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.





