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Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Gazimağusa ve Talısu’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:16
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Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün, Gazimağusa’da 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Talısu Sahil Seralar ve eski gölet civarına da bugün yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Talısu Sahil Seralar ve eski Gölet civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.
        
        
     

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