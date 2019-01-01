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Dikkat! Bu bölgelerde yarın elektrik kesintisi var

01 Ocak 2019 Salı 11:23
Dikkat! Bu bölgelerde yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak yeni şebeke bağlantı çalışması nedeniyle, yarın, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisleri, Turunçlu, Kurudere ve bölgedeki su kuyularına 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek. 

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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