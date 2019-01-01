Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak yeni şebeke bağlantı çalışması nedeniyle, yarın, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisleri, Turunçlu, Kurudere ve bölgedeki su kuyularına 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Dikkat! Bu bölgelerde yarın elektrik kesintisi var
01 Ocak 2019 Salı 11:23
Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak yeni şebeke bağlantı çalışması nedeniyle, yarın, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisleri, Turunçlu, Kurudere ve bölgedeki su kuyularına 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek.