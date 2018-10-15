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Dikkat! Bu okullarda grev var

KTÖS, öğretmen eksikliği nedeniyle yarın 5 ilkokulda 3 saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
Dikkat! Bu okullarda grev var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmen eksikliği nedeniyle yarın 5 ilkokulda 3 saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu. 

Yarın sabah 08.00 ile 11.00 saatleri arasında grev yapılacak okullar “Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu” olarak açıklandı.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı Akgün Kaçmaz konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sabır ve hoşgörünün sonuna geldik. Öğretmenler tamamlanmazsa Çarşamba gününden itibaren greve yeni okullar eklenecek” dedi.

KTÖS’ün öğretmen atamalarının yapılabilmesi için bürokratik süreçleri takip ettiğini, atama yetkilerinin alınabilmesi için gerekli girişimleri yaptığını ancak yetkilerin çıkmadığını söyleyen Kaçmaz, hükümeti “becerisizlikle” suçladı.

Kaçmaz, “Ülkeye giren nüfusu kontrol edemeyen hükümetlerin eğitim ve sağlığı planlayamaması öğretmen eksikliğinin temel nedenidir. Bu gerçeğe Türkiye’nin eğitim ambargosu da eklenince durum tam bir kaosa dönüştü” ifadelerini kullandı. 

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KTÖSöğretmen EksikliğiUyarı GreviHaberGündemKıbrıs
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