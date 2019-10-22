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Dikkat! Bu yollar trafik akışına kapalı olacak

22 Ekim 2019 Salı 16:31
Dikkat! Bu yollar trafik akışına kapalı olacak

Polis Basın Subaylığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinatörlüğünde, sivil kurum, kuruluş, halk örgütü personeli ile uluslararası arama kurtarma konseyine üye, üniversite arama kurtarma kulüpleri öğrencilerinin katılımıyla, 23 Ekim Çarşamba prova ve 24 Ekim Perşembe, İskele Boğaz bölgesinde, “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019” icra edileceği için bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, tatbikat kapsamında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu’nun Yarköy Kavşağı ile Ergazi Kavşağı arasında kalan kısmı, her iki tarihte 12:00 - 18:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.  

Ulaşımın; Yarköy - Turnalar - Ergazi - Kurtuluş güzergâhından sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Son Güncelleme: 22.10.2019 16:34
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberYol
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