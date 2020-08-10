Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken yakalandı
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken...
Kız arkadaşı kendisini eve almadı diye burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı
Kız meselesi mahkemede bitti
Kız meselesi mahkemede bitti
Hırsızlık yaparken farkedilince kaçtı
Hırsızlık yaparken farkedilince kaçtı

Dikkat Elektirik Kesintisi!

Güzelyurt’a bağlı Şahinler köyünde bazı sokaklara yarın elektrik verilemeyecek.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:50
854 Okunma
Dikkat Elektirik Kesintisi!

Güzelyurt’a bağlı Şahinler köyünde bazı sokaklara yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklama göre, orta gerilim elektrik şebekesinde hat takviyesi proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Şahinler köyü Cennet Sokak, Paşa Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Elektirik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası
İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim