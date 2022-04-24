Dikkat! Elektrik kesintisi...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında; Akdeniz köyüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.