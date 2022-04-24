Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kumarhaneyi dolandırmaya çalıştılar
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Dikkat! Elektrik kesintisi...

24 Nisan 2022 Pazar 19:24
0 Okunma
Dikkat! Elektrik kesintisi...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında; Akdeniz köyüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 69 pozitif vakaya rastlandı
KKTC'de 69 pozitif vakaya rastlandı
Deniz Nasıfoğlu Anısına 2. Umut Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Deniz Nasıfoğlu Anısına 2. Umut Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Arıklı: "Ankara bu duruma karışmıyor"
Arıklı: "Ankara bu duruma karışmıyor"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim