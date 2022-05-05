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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olduğunu açıkladı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 13:45
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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

05 Mayıs 2022 Perşembe günü meydana gelen yangın nedeniyle saat 13:10’dan itibaren; Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine elektrik verilemiyor. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılmıştır

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA VE GÜZELYURT İLÇELERİ)

05 Mayıs 2022 Perşembe günü meydana gelen yangın nedeniyle saat 13:10’dan itibaren; Gürpınar ve Yılmazköy,Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi'ye elektrik verilemiyor. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılmıştır

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