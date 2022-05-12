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Dikkat! Elektrik kesintisi...

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

12 Mayıs 2022 Perşembe 06:31
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Dikkat! Elektrik kesintisi...

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

12 Mayıs 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; "Su İşleri Dairesi (Sanayi Bölgesi), Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve Civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi, A. Şahoğluları Ltd., Hamitköy ve Dumlupınar, Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul, Ortaköy Pompa İstasyonu, Başkent Hastanesi Bölgesi, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Metehan çemberi ile Mor Çember arasında kalan bölge) Kuzey ve Güneyi, Metehan Sosyal Konut Apartmanları, OMAĞ Apartmanları" bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

12 Mayıs 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yaklaşık 09:00 ile 12:00 saatleri arasında; Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölgeye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 12.05.2022 06:36
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